نيويورك تايمز: ابن سلمان سيعترف بالقدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”

جهينة نيوز

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية امس الاثنين، تقريراً موسعاً عن الخطة التي يعدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتسوية في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ابن سلمان يعد خطة تسوية خاصة بالشرق الأوسط، تتضمن الاعتراف السعودي بالمستوطنات اليهودية بالضفة، وبالقدس المحتلة كعاصمة لـ”إسرائيل”.

ووفقاً للصحيفة، فإن خطة ابن سلمان جاءت بعد عدة زيارات سرية قام بها “جاريد كوشنير” صهر الرئيس الأمريكي ترامب للسعودية، وتم الإفصاح عن بعض بنودها خلال زيارة بن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن “خطة بن سلمان تقوم على تفضيل المصالح “الإسرائيلية”، وأنها تعتبر ثورة في العلاقات بين (إسرائيل) والسعودية”.

وأشارت، إلى أن ادارة الرئيس ترامب ترى في بن سلمان لاعبا مركزيا في الشرق الأوسط، وتدعم مكانته من أجل التوصل لإنهاء “الصراع” الفلسطيني “الإسرائيلي”.