خروج أكثر من 3.6 ألف مسلح وعائلاتهم من دوما في الـ24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 3,6 ألف مسلح وعائلاتهم خرجوا من مدينة دوما بالغوطة الشرقية أمس الاثنين، مضيفة أنه جرى نقلهم جميعا على متن حافلات إلى ريف حلب الشمالي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الالكتروني: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم خروج 3627 مسلحا وعائلاتهم عبر مخيم الوافدين. وجرى نقلهم على متن 70 حافلة إلى شمال محافظة حلب".

وأضاف أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية بمساعدة مركز المصالحة الروسي يبلغ 161207 أشخاص.

وأشار إلى أن ضمان أمن مرور الحافلات تكفلت به الشرطة السورية ومركز المصالحة الروسي. كما رافق هذه الحافلات ممثلون من الهلال الأحمر السوري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية