النفط يرتفع أكثر من 1% بفضل آمال بانحسار خلاف تجاري بين الصين وأمريكا

جهينة نيوز

زادت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء لتواصل المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل آمال بحل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين دون إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من ذلك تظل الأسعار ضمن النطاقات التي سجلتها في الآونة الأخيرة في الوقت الذي لا تزال فيه أسواق النفط تواجه وفرة في المعروض تفرض ضغوطا على المنتجين لكي يبقوا أسعارهم تنافسية بهدف عدم خسارة حصة سوقية.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 69.62 دولار للبرميل بزيادة 96 سنتا، أو ما يعادل 1.4 بالمئة، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.31 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة.

تأتي المكاسب بعد ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في أسعار النفط يوم الاثنين في تعاف من انخفاض بلغ اثنين في المئة يوم الجمعة.

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد يوم الثلاثاء بفتح اقتصاد بلاده بصورة أكبر وخفض الرسوم الجمركية على الواردات في خطاب تبنى لهجة تصالحية بشأن التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار الخام تداولات متقلبة في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم وعدم اليقين بشأن التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

وبعيدا عن النزاع التجاري، فإن أسواق النفط قلقة من احتمال تجديد عقوبات أمريكية على بعض كبار منتجي الخام.

رويترز