تداولات بورصة دمشق تسجل 62 مليون ليرة

جهينة نيوز

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 64 ألف سهم موزعة على 49 صفقة بقيمة تداولات بلغت 62 مليون ليرة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 22 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6013 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.38%.‏

وهذا وكان لسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 42 ألف سهم بقيمة تداول 46 مليون ليرة من خلال 8 صفقات ليغلق سهمه على سعر 1083 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.52%، ومن ثم جاء سهم بنك الشام حيث تم تداول 15 ألف سهم بقيمة تداول 10 ملايين ليرة من خلال 19 صفقة ليغلق سهمه على سعر 651 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.22%، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 4 آلاف سهم بقيمة تداول 5 ملايين ليرة من خلال 15 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1244 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.94%.‏