فرنسا: سنرد إذا تم تجاوز الخط الأحمر في سوريا!

الثلاثاء, 10 نيسان 2018 الساعة 11:03 | سياسة, عالمي

فرنسا: سنرد إذا تم تجاوز الخط الأحمر في سوريا!

جهينة نيوز

حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو من أنه إذا تم تجاوز الخط الأحمر في سوريا، سيكون هناك رد فرنسي.

وقال المتحدث، اليوم الثلاثاء، لإذاعة أوروبا، إن تبادل المعلومات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، "يؤكد بشكل مسبق على استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "إذا تم تحديد المسؤوليات، فإن رئيس الجمهورية (ماكرون) ذكر مرارا وتكرارا، أنه إذا تم تجاوز الخط الأحمر، سيقوم بالرد"، وتابع: "لقد تبادلت فرنسا وأمريكا المعلومات التي تؤكد مسبقا استخدام الأسلحة الكيميائية".

المصدر: Lorient Le Jour


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