موسكو: اعادة توطين سكريبال وابنته في امريكا انتهاك للقانون الدولي

جهينة نيوز

أكدت روسيا أن نقل الضابط الروسى السابق /سيرغى سكريبال/ وابنته يوليا الى خارج بريطانيا وتوطينهما فى الولايات المتحدة سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى.

ونقلت وكالة/ سبوتنيك/ عن النائب الاول لرئيس لجنة الدفاع والامن في مجلس الاتحاد الروسى فرانتس كلينتسيفيتش قوله ان "المقترح بنقل سكريبال وابنته الى أمريكا تحت أسماء مختلفة يشكل محاولة من البريطانيين لاخفاء الضحايا حتى لا يتحدثوا عما يريدون اخفاءه".

وكانت صحيفة صانداي تايمز البريطانية كشفت امس الاول ان بريطانيا تدرس امكانية نقل سكريبال وابنته الى الولايات المتحدة مشيرة الى ان مسؤولين فى جهاز الاستخبارات البريطانى /ام اى 6/ بحثوا مع نظرائهم في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية /سى اى ايه/ مسالة نقلهما ومنحهما هوية جديدة فى الولايات المتحدة.

بدوره قال ممثل السفارة الروسية فى لندن ان اعادة التوطين هذه ستشكل انتهاكا صارخا اخر للقانون الدولى فبريطانيا منذ البداية لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والاتفاقية القنصلية

الثنائية من خلال رفضها قيام الجانب الروسى بالاتصال القنصلي مع المواطنين الروس وهم لا يقدمون أى معلومات يمكن التحقق منها فى هذه القضية.

واضافت السفارة ان أسباب رفض منح فيكتوريا سكريبال وهي ابنة شقيق /سكريبال/ تأشيرة دخول لبريطانيا كانت أيضا امرا سخيفا وغير مقنع.