هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات تضرب وسط ايطاليا

جهينة نيوز

ضربت هزة ارضية بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر في منطقة وسط ايطاليا كان زلزال كبير دمرها عام 2016.

وذكرت /رويترز / ان التقارير الاولية اشارت الى أن الهزة تسببت بأضرار مادية طفيفة وكان مركزها مدينة موتشا فى اقليم ماركى.

وقال رئيس بلدية بلدة بيفى تورينا ان الهزة تسببت في بعض الاضرار مضيفا انه صدرت أوامر للمدارس باغلاق أبوابها.

وقررت السلطات المحلية تعليق خدمة القطارات فى أجزاء من المنطقة للتحقق من سلامة السكك.

وكان 300 شخص لقوا مصرعهم جراء زلزال ضرب نفس المنطقة عام 2016 بلغت شدته 3ر6 درجات وسوى قرى بالارض.