زعيم كوريا الشمالية يبحث المحادثات المستقبلية مع أمريكا

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الثلاثاء ان الزعيم كيم جونغ أون ترأس اجتماعا حزبيا أمس الاثنين حلل خلاله النتيجة المستقبلية للحوار مع الولايات المتحدة وتطور العلاقات مع كوريا الجنوبية قبيل قمة مع سول في 27 أبريل/نيسان.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في أول ذكر من جانب بيونغ يانغ لحوار رسمي مع الولايات المتحدة وللقمة مع سيئول، إن كيم وضع "قضايا استراتيجية وتكتيكية" كي يسير عليها حزبه (العمال الكوريين) القوي، بحسب رويترز.

في سياق متصل، وصل وزير خارجية كوريا الشمالية، لي يون هو صباح أمس الاثنين، قادما من تركمانستان، حيث كان هناك لمدة يومين في زيارة رسمية، وزار قبلها أذربيجان.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأحد ، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد مباحثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية لي يون هو وسيناقش الأطراف الوضع في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الاقتصادي.