كلمة " النظام" تتسبب في خلاف بين روسيا وأمريكا بمجلس الأمن

جهينة نيوز:

هدد مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، بعدم إكمال أي جلسات قادمة لمجلس الأمن وإيقاف الجلسات لو تمت الإشارة من الجانب الأمريكي إلى أي حكومة مشروعة بلفظ "نظام".

و استخدمت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هالي، كلمة "النظام " في وصف الحكومة السورية خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة التطورات على الأراضي السورية بعد المزاعم بالهجمات الكيماوية في مدينة دوما

وقال خلال الجلسة لمناقشة الأزمة السورية " سأوقف الاجتماع حال استخدام كلمة نظام".

وأضاف إن هناك اتهامات مسبقة للحكومة السورية بشأن الهجوم على دوما، وطالب بعثة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة دوما لجمع العينات والتحقيق. وتابع "لا يوجد هجوم. لم يذهب أحد إلى المستشفى".

وتابع "المعارضة لديها عناوين بريدية لأعضاء مجلس الأمن ويرسلون لهم معلومات مضللة". وأضاف أن "الخوذ البيضاء" ينشرون فيديوهات تظهر استعدادا وترتيبا لبعض المزاعم بأنهم يتعرضون لهجمات من الجيش السورية. وتم نشر هذه المقاطع التي هي جزء جديد من الحرب الدعائية.

ومن جانبها هددت هالي بأن الولايات المتحدة لن تنتظر أي قرار من مجلس الأمن حتى تتصرف بشأن الهجوم على دوما.