لبنان تدين العدوان الاسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص

جهينة نيوز

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية العدوان الاسرائيلى على مطار التيفور بريف حمص.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء على مواقفها السابقة بوجوب عدم استعمال الاجواء اللبنانية للاعتداء على سورية مشيرة الى أن لبنان سوف يتقدم بشكوى رسمية الى مجلس الامن الدولى بهذا الخصوص.

وكانت طائرات اسرائيلية من طراز /اف 15/ اعتدت فجر امس بعدة صواريخ أطلقتها من فوق الاراضى اللبنانية على مطار التيفور بريف حمص الشرقي حيث تصدت لها وسائط الدفاع الجوى وأسقطت عددا من الصواريخ واسفر العدوان عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.