المركزي: كل ما يشاع عن طرح فئة خمسة آلاف ليرة بالأسواق هدفه التشــويـش على مكتسبات الاقتصاد السوري

جهينة نيوز

أعرب مصرف سورية المركزي في بيان له عن استغرابه للخبر الغريب الذي تم تناوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن طرح فئة خمسة آلاف ليرة في الأسواق، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الحملة المستمرة للتشويش على مكتسبات الاقتصاد السوري عموماً ونتائج السياسة النقدية التي حققت استقراراً نسبياً لليرة السورية.‏

ودعا المركزي أمس المواطنين ومختلف الفعاليات الاقتصادية إلى توخي الدقة وعدم تصديق أي خبر إلا إذا كان صادراً عن المصرف المركزي، مبيناً أن بعض المواقع الإلكترونية نقلت خبر المؤتمر الصحفي للعام الماضي الذي جرى فيه الإعلان عن طرح فئة ألفي ليرة واعتبرته إعلاناً مناسباً للتشويش على السياسة النقدية.‏

وأشار المركزي إلى أن مروجي خبر المؤتمر الصحفي «المزعوم» نسوا أن المواصفات التي يدعونها هي المواصفات التي توجد على فئة الألفين وأن المصرف اعتمد منذ سنتين سياسة الابتعاد عن الأخبار أو التصريحات غير المفيدة ويركز في مختلف المؤتمرات أو اللقاءات الصحفية على ما يتم إنجازه ضمن خطة تم الإعلان عنها منذ سنتين وتسير بشكل جيد وتأكد للجميع أن ما خطط له المركزي يتم تنفيذه بالشكل السليم والتوقيت المناسب.‏

وأوضح المركزي أن الجميع تأكد لهم نجاح السياسة النقدية في فرض استقرار نسبي واضح لليرة السورية وهو الهدف الذي أعلنه المصرف منذ سنتين تقريباً وتحقق ذلك الاستقرار بدقة فاجأت الكثيرين حيث ترافقت إدارة السياسة النقدية مع انتصارات الجيش العربي السوري واستقر سعر الصرف العام الماضي بجوار 520 وفي هذا العام استقر على 438 مع هامش حركة يعتبر مقبولاً نسبياً بمقدار 5 بالمئة نحو الأعلى أو الأدنى وشكل ذلك بيئة عمل مناسبة للحركة التجارية والصناعية وسمح بتحقيق نتائج إيجابية للنشاط الاقتصادي عموماً رغم كل الضغوط.‏

ولفت المركزي إلى أنه سيعلن في الأشهر القادمة عما تم تحقيقه من مختلف الأهداف التي تم الإعلان عنها سابقاً في مجال الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات.‏