الرئيس الأفغاني الأسبق يكشف عن معلومات بخصوص الخدعة الأمريكية الجديدة

جهينة نيوز

قال الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي أن دخول السوفييت الى أفغانستان كان بدعوة من الرئيس الأفغاني الراحل بابرك كارمل مضيفاً عن الوجود السوفيتي في أفغانستان: حين حاربنا بعضنا البعض و قالوا ان ظهور الارهابيين كان سببه التدخل الروسي و لكن في الحقيقة روسيا ساعدتنا و بنت المدارس و المستشفيات و لكن الأمريكي استخدم تنظيم القاعدة و معسكرات الجيش الباكستاني لتدمير افغانستان و التسبب بإنهيار الإتحاد السوفيتي.

و قال الرئيس الأفغاني الأسبق في لقاء مع قناة :ان تي في" الروسية روسيا فقط هي من يستطيع مساعدتنا في محاربة الإرهاب و ليس البريطانيين الذين طردناهم عدة مرات, ولا الأمريكيين الذين يقتلوننا و لكن فقط روسيا يمكنها مساعدتنا.

و أضاف الرئيس كرزاي: عندما أعلنت الولايات المتحدة الحرب على طالبان أبلغنا الرئيس الروسي أن شيئا ما يحدث فمع بدء الحرب على طالبان بدأت تظهر الأسلحة المتطورة مع الحركة حيث خدعنا الأمريكيين مرة ثانية.

و كشف الرئيس الأفغاني أن الكثير من الناس جاؤوا من اربع محافظات و أبلغوا عن قيام مقاتلين أجانب وصلوا عبر مروحيات مجهولة بطردهم من بيوتهم و من يرفض المغادرة يقتلونه مشيراً الى أن المجال الجوي الأفغاني تحت السيطرة الأمريكية, ولا شيء يطير بدون إذنهم , في إتهام مباشر لواشنطن بنقل عناصر داعش الى أفغانستان.

و يذكر أن تقارير سابقة أفادت بنقل حوالي 8000 ارهابي من ارهابيي داعش من سورية و العراق الى أفغانستان و تم رصد مروحيات بدون هوية تقوم بنقلهم في أفغانستان.