الأغذية المكشوفة تغزو الاسواق والشؤون الصحية تُصادر فوراً ويغرم بائعوها.. ضوابط مشددة بحق الجمعيات.. عرنوس: يغلق باب المتاجرة بالأراضي والمقاسم!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 نيسان 2018 اهتمامها على الأسواق في مناطق البرامكة والشيخ سعد والصالحية وشارع الثورة والتي سجلت انتشار العديد من الأغذية المكشوفة كالحلويات والمخللات بأنواعها وبسكويت الأطفال والذي وضع تحت أشعة الشمس مكشوفاً من دون أي غطاء إضافة إلى الألبان والأجبان بكل أنواعها التي وضعت جميعها على الأرصفة في الشوارع الرئيسة من دون أي رقابة عليها، فهي تلعب دوراً كبيراً في انتشار الأمراض المعدية وجلب الأضرار والمخاطر الصحية بين المواطنين كأمراض الديدان المعوية والإسهالات والتسمم الغذائي.

الدكتور ماهر ريا- مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق أشار رداً على الشكاوى التي قدمناها له إلى أن دوريات المديرية تجول في كل يوم على أسواق مدينة دمشق بالكامل وبشكل فجائي ونظمت على إثرها العديد من الضبوط التنظيمية بحق المخالفين، فمن بداية العام الحالي إلى الآن تم تسجيل حوالي أكثر من ألفي إنذار صحي بحق الذين يقومون بعرض بضاعتهم بطريقة مكشوفة وعلى الأرصفة نظراً لما لهذه الظاهرة من خطورة على صحة الإنسان، لافتاً إلى أن دوريات المديرية في المحافظة جاهزة لاستقبال أي شكوى وتتم معالجتها على الفور وتتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة حسب عدد المرات التي يتم فيها التكرار، كما تقوم دوريات المحافظة بمصادرة الأغذية المكشوفة على الفور ليتم تسليم الصالح منها للاستهلاك البشري لدار الكرامة بموجب إيصالات رسمية، مضيفاً: أما الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري فيتم إتلافها على الفور، حسب القوانين والأنظمة، مشيراً إلى أنه على الإخوة المواطنين مساعدتنا في معالجة هذه الظاهرة من خلال عدم الإقدام على شراء الأغذية المكشوفة، والإبلاغ في حال وجودها ومخالفتها ليتم قمعها، فامتناع الناس عن شرائها كفيل بردعها.

بدورها صحيفة الوطن نقلت عن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس الذي كشف لها أن مشروع قانون التعاون السكني سوف يعرض قريبا جداً على مجلس الشعب، وقد أنجزت الوزارة كامل بنود القانون وأخذت بكل الملاحظات الخاصة به.

مشيراً إلى أن أبرز بنود القانون في صيغته الجديدة تثبيت حقوق المواطنين عبر تعزيز طرق التنسيب والتسجيل، إذ تضمن ضوابط مشددة في حال فصل أي منتسب لأي جمعية من دون علمه وأن تجري إجراءات تبليغه بشكل نظامي وقانوني عند سحب المسكن أو إلغاء حقه فيه عبر فصله وإلغاء انتسابه في أي من جمعيات التعاوني السكني واعتماد وثيقة دامغة لعملية التنسيب والتثبيت لهذا الحق.

ونوّه عرنوس بأن القانون سمح بإحداث صندوق لتمويل الجمعيات حيث يصبح لها مركز مالي ثابت لجمعيات التعاون السكني، وأتيح للصندوق تقديم الخدمات المالية في منح القروض وتمويل شراء الأراضي حيث يتمتع الصندوق بمزايا المصرف العقاري.

وبيّن عرنوس أن القانون الجديد يتيح للجمعيات تأمين الأراضي خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة وفي مناطق التطوير العقاري وانشاء التجمعات العمرانية في المناطق المسموح البناء فيها أو من خلال صندوق الخدمات المالية والمشاركة في إحداث الضواحي السكنية ومنحت الجمعيات المشتركة ميزة إعداد برنامج تخطيطي مع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة ضابطة البناء وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية وبيع المقاسم الزائدة عبر تشجيع على إحداث الجمعيات المشتركة على ألا تقل عن 7 جمعيات أو أكثر لإشادة الضواحي السكنية بما فيها مبانٍ سكنية وأبنية خدمات ومحال تجارية والحق للجمعية السكنية في إنشاء مكاتب هندسية.

وأوضح أن الجمعيات السكنية كانت تعتمد في تأمين الأراضي سابقاً من خلال الدولة حيث عجزت الدولة في فترة من الفترات عن توفير الأراضي بشكل وافٍ وصار هناك قلة في المقاسم الأمر الذي جعل قطاع التعاون السكني ينحرف عن مساره وبدأت المتاجرة بالمقاسم وعمليات الإساءة والتلاعب في هذا القطاع إلا أن القانون الجديد سمح حالياً للجمعيات بالشراء للأراضي بنفسه من القطاع الخاص داخل وخارج التنظيم أو الأراضي التي تمتلكها الدولة في مناطق التنمية العمرانية، وهذا البند في القانون فتح الباب لقطاع التعاون السكني واسعاً للعمل والإنجاز، وأغلق الباب أمام المتاجرة بالأراضي والمقاسم ولم يعد يباع المسكن لأشخاص متعددين.

وأشار عرنوس كذلك إلى أن الوزارة تسعى لإعادة قطاع التعاون السكني والجمعيات السكنية إلى صبغتها الحقيقية من جمعيات رخامية إلى جمعيات شعبية اجتماعية والدخول في معالجة السكن العشوائي مستقبلاً، منوهاً بوجود ضوابط صارمة لمن يخل بعملية التعاون السكني وإجراءات أكثر تشديداً وتجرم من يتلاعب بحقوق المواطنين في هذه الجمعيات.

ولفت عرنوس إلى أن الوزارة تعمل على تقييم الجمعيات السكنية الحالية بالتزامن مع صدور القانون الجديد للتعاون السكني المذكور ليكون قطاع التعاون السكني قوة فاعلة في مجال عمله.

‏يشار إلى أن بيانات وزارة الإسكان تتحدث عن حوالي 800 ألف منتظر للسكن و65 ألف مكتتب و75 ألف مخصص و210 آلاف مستفيد، أي هناك نحو نحو 1.15 مليون عضو تعاوني بسيولة تصل إلى 30 مليار ليرة لإجمالي مدفوعاتهم.