مدمرة أمريكية على بعد 100 كلم من الساحل السوري و الطيران الروسي يتحرك

جهينة نيوز

أفادت شبكة "BNL new" أن المدمرة الأمريكية الحاملة للصواريخ " USS Donald Cook" غادرت قبرص متوجهة الى سورية و بحسب الموقع أصبحت على بعد 100 كلم من مدينة طرطوس السورية, و أفدت الشبكة أن الطيران الحربي الروسي يقوم بمضايقة السفينة و تنفيذ تحليقات قتالية على مستوى منخفض من المنطقة.

فيما نقلت مواقع أمريكية أن السفينة ستقوم بتوجيه ضربات على سورية و يعتقد ان تستهدف مطارات في محيط دمشق, و لكن يبدوا أن التحرك الامريكي استعراضي إعلامي حيث أن هذه السفينة إذا أرادت توجيه الضربة تبتعد مسافة 500 كلم من الساحل السوري كي تخرج من مدى الصواريخ.