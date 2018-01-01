مدمرة أمريكية على بعد 100 كلم من الساحل السوري و الطيران الروسي يتحرك

الثلاثاء, 10 نيسان 2018 الساعة 02:20 | سياسة, محلي

مدمرة أمريكية على بعد 100 كلم من الساحل السوري و الطيران الروسي يتحرك

 

جهينة نيوز

أفادت شبكة "BNL new" أن المدمرة الأمريكية الحاملة للصواريخ " USS Donald Cook" غادرت قبرص متوجهة الى سورية و بحسب الموقع أصبحت على بعد 100 كلم من مدينة طرطوس السورية, و أفدت الشبكة أن الطيران الحربي الروسي يقوم بمضايقة السفينة و تنفيذ تحليقات قتالية على مستوى منخفض من المنطقة.

فيما نقلت مواقع أمريكية أن السفينة ستقوم بتوجيه ضربات على سورية و يعتقد ان تستهدف مطارات في محيط دمشق, و لكن يبدوا أن التحرك الامريكي استعراضي إعلامي حيث أن هذه السفينة إذا أرادت توجيه الضربة تبتعد مسافة 500 كلم من الساحل السوري كي تخرج من مدى الصواريخ.


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