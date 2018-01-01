"التحقيقات الفيدرالي" يداهم مكاتب المحامي الشخصي لترامب

جهينة نيوز

داهم ضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، مكاتب مايكل كوهين، المحامي الشخصي لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكر المحامي ستيفين ريان.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أن جدلا دار حول المحامي كوهين بشأن دفع أموال لنجمة أفلام إباحية تزعم أنها مارست الجنس مع ترامب وأنه تم دفع أموال لها قبيل الحملة الانتخابية في 2016 مقابل التزامها الصمت بشأن هذا الأمر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انتقد انتشار ما أسماه بالـ "أخبار مزيفة للغاية" في الوقت الحالي، بعد إذاعة اللقاء الذي أجري مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، الأحد 25 مارس/ آذار، والذي تحدثت فيه عن علاقتها المزعومة به.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": هناك الكثير من الأنباء الزائفة، التي هي ليست دقيقة بالمرة، ولكن على الرغم من هذا فإن بلادنا تحرز تقدما عظيم!