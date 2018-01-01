مندوبي فرنسا و هولندا يكشفان حقيقة مزاعم الهجوم الكيماوي

خاص جهينة نيوز

تفاجأ المستمعون بـ تصريحات مندوبي هولندا و فرنسا خلال جلسة مجلس الأمن حيث أن هذه التصريحات تدل على جهل المندوبين بالواقع السوري حيث طالب مندوب هولندا بالوقف الفوري لإطلاق النار في دوما و هو ما تكرر على لسان المندوب الفرنسي و كأنهم لم يسعموا الأنباء عن أن المعركة قد إنتهت, و هو ما يشير إلى إحتمالين خلف هذه التصريحات, إما أنهم لا يعرفون حقيقة ما يجري في سورية أو أنهم يثبتون فرضية أن الغرب هدد مسلحي جيش الإسلام كي لا يوقفوا القتال و بأن مسرحية الكيماوي الجديدة ليست سوى محاولة ضغط لمنع ترحيل الإرهابيين من شرق دمشق.

معلومات سابقة كان جهينة نيوز قد نشرها أكدت أن الأمريكي و كذلك التركي ضغطا على مسلحي جيش الإسلام لمنعهم من الإستسلام و طلب منهم القتال حتى الموت و نجح في المرة الأولى, حين بدأ قصف دمشق و توقف ترحيل الارهابيين و لكن بالكاد بدأت عمليات الجيش السوري حتى تمرد المقاتلين على قادتهم وقرروا التفاوض للخروج و هو ما أغضب الأمريكي و بدأ نشر مسرحية الكيماوي.

التقارير تفيد بأن الأمريكي مستعد للتصعيد لإقناع مسلحي جيش الإسلام بالعودة للقتال لأن تحرير كامل دوما سيكون له تداعيات كارثية على باقي الإرهابيين حيث من المحتمل أن يستسلم الكثير من الإرهابيين بدون قتال أو بعد معارك قصيرة, و بحسب التقارير فإن مسلحي جيش الإسلام قرروا قرار نهائي الخروج من دوما و لن يتراجعوا رغم التهديدات الغربية.

هذا و يذكر بأن أحد متزعمي جيش الإسلام قال يوم أمس لجهينة نيوز بأن الغرب طلب منهم المستحيل و تخلوا عنهم و وصف ترامب بأنه كلب ينبح ولا يعض, و في الجانب الآخر أكد مصدر سوري لجهينة نيوز بأن قرار تحرير دوما قد إتخذ و سيستمر إخراجهم رغم كل الضغوط و التهديدات.