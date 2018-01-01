هالي: واشنطن سترد على "استخدام الكيميائي" في سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، في جلسة اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سترد على "استخدام السلاح الكيميائي المزعوم في سوريا إذا لم يستطع مجلس الأمن الدولي حماية المدنيين"، وفقا لمزاعمها.

وقالت هالي في اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بعد تقارير عن مزاعم هجوم كيميائي في مدينة دوما: "لقد وصلنا إلى اللحظة، عندما يجب أن يرى العالم، أن العدالة انتهت، في هذه اللحظة من تاريخ مجلس الأمن الدولي إما أن يوفي بالتزاماته، أو يثبت فشله الكامل في حماية الناس في سوريا، وعلى أية حال، فإن الولايات المتحدة سترد".