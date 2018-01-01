أبراج يوم الثلاثاء 2018/4/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٠/ ٤: شجاع جريء حيوي يحب الزعامة ويحب الراحة يفضل العمل على التخطيط النظري، يؤثر بالاخرين، يقظ صادق يحب الجمال والسيطرة والمروءة، احلامه تنقلب لواقعية، حنون، ولادة طفل للبعض، وللبعض خبرة هامة بالنسبة لخبراته يضيفها هذه السنة، تنقلات واجواء ملائمة، يطمئن قلبك، طموحات كثيرة تحققها في ٢٠١٨ وهي ميراث وتنقل وارتباط للبعض.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تنشط اجتماعيا وتلتقي باصدقاء ترتاح بصحبتهم وبوسعك تحقيق امنية بمساعدة الأصدقاء، الفترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية،تزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة يعطي البعض اهمية منها، تسمع نصائح وتحصل على امنيه من خلال الاصدقاء.

الثور: يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ولمن يرغب بادخال تحسين على عمله او يمكن ان ينجح اكثر باثبات جدارته، تنال رضى مسؤولين بسبب حفاظك على هدوئك، تعمل على تدعيم مكانتك الشخصية امام المعنيين كن حذر من بعض الاشخاص الحاقدين، تقبل نصيحة حتى تتخطى ازمة بعملك، تفتح ابوابك لانجاز تطمح له، حافظ على رصانتك فترة مهمة فيها امتحان لك.

الجوزاء: يصلك خبر سار من بعيد تشعر بقوة العاطفة، مناسب لاجراء مقابلة تشعر بالحماسة، تتلقى اشارة وخبر، يوم جيد وجميل، تزداد رغبتك بالاتصال، ترتاح لاطلاق مجالات العمل والحركة واي مقابلة ناجحة، تعرف كيف تسجل وقفة واضحة على صعيد قانون، الديناميكية قوية تشكل محطة انطلاقة جديدة وعمل جديد، ربح وتجارة اذا كنت تعمل بالتجارة.

السرطان: تجتاز فرصة مالية بشراكة او تعويض، صحتك او صحة احد مقرب بحاجة لرعاية، يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة وديبلوماسيتك، قراراتك ناجحة وحكيمة تنظر بطريقة مختلفة للامور تساعد احد من معارفك، تغييرات جذرية لا تغضب

الاسد: تجد نفسك امام بعض المعاكسات وتدفعك لتكون هجومي وعصبي وتراجع نفسك، ترمي كل الاشغال وراء ظهرك، حاول اقامة حوار عميق مع الشركاء بهدف ازالة خلافات معينة، حتى لا تبقى نار تحت رماد، تفكر بتدعيم الشراكة وتحتاج هدوء اعصاب، لا تعرض لقاءاتك للفشل، تجنب الخلافات خصمك قوي

العذراء: نهارك يحمل ازدحام بجدول اعمالك، يوم واعد على صعيد مهني، تشعر بانك خاضع لتوقيت صارم وهذا الشيء يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، كثرة العمل تسرق منك لحظات، باشر بنظام غذائي وكن منتبه، العاب رياضية وتنظم وقتك لاخذ قسط من الراحة، تعيد ترتيب اوضاعك لتحسن الاحوال.

الميزان: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفؤ ان تفكر او ترغب بأشياء حتى تجد الابواب مفتوحة على صعيد مالي او اجتماعي، تتذوق طع السعادة وتلمس الاهتمام.، علاقات مميزة مع الاحبة وخبر يخص اولاد للبعض، بهجة وانشراح والحظ لا يتخلى عنك، يوم مناسب للتعارف والحب والغرام.

العقرب: منهمك ومتعب بمشاغل عقارية عائلية، اكتشاف معلومات وحقائق مخفية، تميل للانتقاد والمواجهة مع عائلتك او في عملك، حاول البحث عن الراحة وكل ما هو مفيد، تحرر من القيود ولكن فجأة تتعطل الامور وتنهمك بحل مسالة شخصية، تصليحات واعطال.

القوس: تنشط بدراسة وسفر واتصالات، البعض يخرجون بنزهة قصيرة ليعززوا العلاقة مع اخوة وجيران، توظف طاقتك ايجابيا لتعود عليك بمردود يضاهي جهدك، امسك زمام الامور والتطورات والمقولات انتبه لا تلتزم بشيء اذا لم تعمل عليه دراسة، عزز موقعك وتواصل مع الاخرين، انتبه من الالات الحادة.

الجدي: ينصب اهتمامك لضبط الميزانية ويكون عندك فرصة للحصول على مال من عمل اضافي، تشعر بسهولة الاتصال للحصول على مساعدة ثمينة، تطوير بالمجال المالي احتمال تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات، فواتير مستحقة تنهال عليك مما يجعلك تعيد النظر بالميزانية، ياتيك عون او مكسب مالي غير متوقع، تصرف بتكتم وانتبه من السرقة او الدفع الزائد، ربح مفاجى للبعض من جهة غير متوقعة، هواجس للبعض، المريخ عندك ويضغط عليك.

الدلو: نشيط وحيوي، يجذب اليه ابناء الجنس الاخر، يبادر لخطوات جديدة من شانها دعم مركزه، يستعيد حماسته ويقوم بتنفيذ خطة، تتلقى اشارة او خبر جديد كنت تنتظره، تزدهر لقاءاتك وتتلقى مفاجأة سارة، تفرح لحدث كبير، طاقتك قوية ومتألق بين الناس، تنقل الوقائع كما هي لانك بحجم المسؤولية.

الحوت: نهارك غير مريح صحيا ونفسيا، عمل كثير وتحتاج راحة لا تغامر لا تراهن لانك تتراجع حيويا ومعنويا، كن هادئا لان الفترة فارغة من الحظوظ انتبه لاغراضك من الضياع.