نيبينزيا: الغرب يحمل روسيا وإيران المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما دون أي تحقيق

جهينة نيوز:

اكد مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، إن هناك من يحاول تشتيت المجتمع الدولي بشكل متعمد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يتبعون خط المواجهة مع روسيا ويهددونها دون خجل.

وقال نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ،يقودون خط مواجهة مع روسيا باستخدام ترسانة واسعة من الأساليب والنبرة التي لم تكن حتى خلال "الحرب الباردة".

وأضاف نيبينزيا: "إن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ودون أي سبب ودون تفكير في العواقب، يقودون خط مواجهة مع روسيا ويدفعون الآخرين إلى القيام بذلك".

وتابع نيبينزيا، أنه في الوقت نفسه، يستخدم "ترسانة واسعة من الأساليب" ، والتي نسبها نبينزيا، إلى:"التشهير، والشتائم، والخطاب العدواني، والابتزاز، والعقوبات والتهديدات باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة"، داعيا خبراء منظمة حظر الكيميائي للتوجه غدا إلى دمشق للتحقيق في حادثة دوما مؤكدا تقديم المساعدة من السلطات السورية والقوات الروسية.

وأشار نيبينزيا الى عشرات آلاف السوريين عادوا مؤخراً إلى المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيمات الإرهابية، مستغربا تحميل الدول الغربية روسيا وإيران المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما دون أي تحقيق.

من جهته دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، إلى التحقيق بشكل مستقل ودقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وحث جميع الأطراف على ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس.

وقال دي ميستورا، إن "التحقيق في الهجمات الكيميائية، يجب أن يكون مستقلا ودقيقا".

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء مخاطر تهدد "الأمن الدولي بأسره وليس في سوريا فقط".

مؤكدا أن الأولية يجب أن تكون" لحماية المدنيين" حيث "لا نرى مؤشرات لنزع التوتر في سوريا بل نرى العكس".

كما أشار دي ميستورا إلى أن المنظمة الدولية غير قادرة على تحديد الجهة التي قامت اليوم الاثنين بتوجيه ضربات إلى قاعدة "تيفور" السورية، لكنه حث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في سوريا.