بالفيديو.. انفجار يهز ادلب تسبب بانهيار بناء كامل ووقوع 14 قتيل واكثر من 100 مصاب

الإثنين, 9 نيسان 2018 الساعة 21:47 | شؤون محلية, أخبار محلية


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