روسيا تستعد للحرب بسبب سورية – مزاج الاعلام الروسي قاتم

جهينة نيوز

قام موقع ايسلندي بدراسة آراء الخبراء الروس على وسائل الإعلام الروسية و البرامج الحوارية السياسية و قدم موقع " thesaker.is" تقرير بعنوان "روسيا جاهزة للحرب-ذروة المزاج القاتم على التلفزيونات الروسية", و جاء في التقرير أن متابعه الإعلام الروسي التي تعكس آراء الخبراء بعد التهديدات الامريكية لسورية و قضيرة سكريبال حيث يتم الإجماع على عدة نقاط مثيرة للإهتمام و يختلفون على بعض النقاط و هذه النقاط هي:

1- يتفق الخبراء الروس على أن (الولايات المتحدة او الدول الغربية) سيزدادون تصعيد تجاه روسيا و الطريقة الوحيدة لوقف هذا التصعيد هي وصول العالم الى شفا حرب واسعه بين روسيا و الولايات المتحدة و الخطأ الأساسي للمسؤولين الروس هو الرد على الغرب بكلمات دبلوماسية.

2- هناك إجماع بين الخبراء بأن الهجوم الأمريكي المفترض على سورية سيكون متأخر جداً لتغير الواقع الميداني, و هو ما يشير الى ان اي هجوم امريكي ضد سورية بدون جدوى.

3- السؤال المطروح في روسيا هل الافضل لروسيا تسريع التصعيد أم التأجيل قليلاً حيث لم يكن هناك توافق, حيث يقترح خبراء تسريع التصعيد اي الإستباق و آخرين يقترحون التروي اي التصرف برد الفعل.

4- هناك إجماع على أن المنطق و الحس السليم لا يجدي نفعاً مع الغرب المحكوم بعصابة بلطجية و وسائل إعلام كاذبة لا ينفع الحوار و المنطق معهم.

5- يجمع الخبر الروس أن تبريد الرؤوس الحامية في لندن و واشنطن يجب ان يتم بتصعيد عسكري و دبلوماسي و يجمع الخبراء الروس على ان الحوار مع بوريس جونسون خطأ فادح.

6- و يفيد التقرير بأن المفاجئة و الدهشة كانت في الشيء الذي لا و لم يعترض عليه أي من الخبراء الروس و هو الأمر المثير بحسب كاتب التقرير حيث يتفق الخبراء الروس بأنه لا مفر من إغراق سفينة للبحرية الأمريكية أو ضرب قاعدة أمريكية بصواريخ كاليبر عاجلاً أم آجلاً, في حال توجيه ضربة لسورية.

و يضيف التقرير ان الخبراء الروس ليسوا مسؤولين حكوميين و هذا الجيد في الأمر لان المسؤولين الروس يدركون أن حياه مئات ملايين الناس تعتمد على قراراتهم و لكن و بحسب التقرير فإن هناك إجماع شعبي حول ما يقوله الخبراء و هناك إجماع شعبي متنامي يدعم التصعيد ضد الغرب.