إضراب عمالي يوقف رحلات غدا في فرانكفورت

جهينة نيوز

توقع ​مطار فرانكفورت​ الالماني إضطراب كبير وإلغاء للرحلات نتيجة إضراب العمال غداً بسبب مطالب زيادة أجور موظفي ​القطاع العام​، طبقاً لـ "فرابورت" الالمانية اليوم.

وسوف يؤثر الإضراب على ​مطارات​ ألمانية أخرى، وقد دعا له إتحاد العاملين بالخدمات "فيردي" قبل جولة ثالثة من ​المفاوضات​ خلال الخامس عشر والسادس عشر من نيسان، ويطالب الإتحاد بزيادة قدرها 6% لحوالي 2.3 مليون موظف بالقطاع العام.

وأشار كلاً من مطاري ميونخ وفرانكفورت إلى إحتمال إلغاء ​الرحلات​ للركاب أو التأخير عن مواعيد الرحلات، ونصحوا الركاب بخيارات إعادة الحجز عبر الإنترنت.