إضراب عمالي يوقف رحلات غدا في فرانكفورت

جهينة نيوز
توقع مطار فرانكفورت الالماني إضطراب كبير وإلغاء للرحلات نتيجة إضراب العمال غداً بسبب مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام، طبقاً لـ "فرابورت" الالمانية اليوم.
وسوف يؤثر الإضراب على مطارات ألمانية أخرى، وقد دعا له إتحاد العاملين بالخدمات "فيردي" قبل جولة ثالثة من المفاوضات خلال الخامس عشر والسادس عشر من نيسان، ويطالب الإتحاد بزيادة قدرها 6% لحوالي 2.3 مليون موظف بالقطاع العام.
وأشار كلاً من مطاري ميونخ وفرانكفورت إلى إحتمال إلغاء الرحلات للركاب أو التأخير عن مواعيد الرحلات، ونصحوا الركاب بخيارات إعادة الحجز عبر الإنترنت.