ايران تدين بشدة العدوان الصهيوني على قاعدة تيفور الجوية في سوريا

جهينة نيوز

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بشدة قيام الطيران الحربي الصهيوني بالاعتداء على قاعدة تيفور الجوية في سوريا، معتبرا هذا الاعتداء بانه انتهاك للقوانين الدولية وياتي في سياق دعم الارهابيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان عدوان الكيان الصهيوني على سوريا هو انتهاك للسيادة الوطنية ووحدة اراضي هذا البلد، ويتعارض مع جميع القوانين والقواعد الدولية ويؤدي فقط الى تعقيد الاوضاع المتأزمة في سوريا والمعادلات الاقليمية.

واضاف قاسمي: لا شك ان هذا الاعتداء الذي قام به الكيان الصهيوني في الظروف التي تشهد تحولات ميدانية لصالح الحكومة الشرعية السورية، يرمي الى دعم الجماعات الارهابية وكذلك حرف انظار الرأي العام عن كارثة غزة التي اسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين واصابة آلاف آخرين.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد مرة اخرى على دعمها الكامل لوحدة اراضي سوريا وسيادتها الوطنية وشعبها، وتطالب جميع الدول الحرة والمنظمات الدولية باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا العدوان الصهيوني السافر ضد دولة عضو في الامم المتحدة، والذي يهدد بالتأكيد السلام والامن الدوليين.