100 مليون يورو كلفة اضراب العمال الفرنسيين

جهينة نيوز:

كشف رئيس الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد غيوم بيبي أن إضراب عمال القطاع كلف الشركة حتى الآن 100 مليون يورو.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيبي قوله إن كلفة الاضراب "تبلغ عشرين مليون يورو يوميا" للشركة.

وجدد عمال السكك الحديد الفرنسية إضرابهم الأحد الماضي احتجاجا على خطة إصلاح "الشركة الوطنية لسكك الحديد"، مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم. من جهتها، أكدت الحكومة تصميمها على المضي قدما في مشروعها.

وكان عمال سكك الحديد باشروا في مطلع نيسان الحالي إضرابا ماراثونيا متقطعا ليومين كل 5 أيام، منددين بنية الحكومة "تدمير الخدمة العامة". وتنتهي المرحلة الثانية من الإضراب، الثلاثاء.