باحثون يقاطعون مختبر لاسلحة الذكاء الاصطناعي

جهينة نيوز:

قام أكثر من 50 باحثًا من قطاع الذكاء الإصطناعي من جميع أنحاء العالم بالإعلان عن أنهم سيقاطعون جامعة "KAIST" سانغ شاول شين من الآن فصاعدًا ردا على تصريحات رئيسها بأن" مختبر ​الذكاء الإصطناعي​ في الجامعة يهدف إلى تطوير خوارزميات على أنظمة لوجستية فعالة، وأنظمة التدريب على الطيران من دون طيار.KAIt ستكون مسؤولة عن تثقيف الباحثين وتقديم الإستشارات". وعلاوة على ذلك، فقد أنكر أن تكون لدى الجامعة أي نية للعمل على ​أسلحة​ قاتلة مستقلة تستند على الذكاء الإصطناعي.

وعقب إطلاق المختبر أوضح الباحثون أنه : "إذا ما تم تطوير أسلحة مستقلة، فإن ذلك سيسمح بخوض حرب بسرعة وعلى نطاق أكبر من أي وقت مضى. ستكون لدى هذه الأسلحة القدرة على أن تكون أسلحة إرهابية. نحث جامعة KAIST على عدم إتباع هذا المسار، والعمل بدلا من ذلك على إستخدام الذكاء الإصطناعي لتحسين حياة البشر وعدم الإضرار بها".