مشاكل هندسية تعترض أطول جسر بحري في العالم

جهينة نيوز

أثارت صور لأعمال بناء أطول جسر بحري في العالم مخاوف بشأن السلامة الهيكلية للجزيرة الصناعية، التي تربط الجسر بنفق تحت سطح النهر

تعمل الشركة الصينية المسؤولة عن بناء أطول جسر فوق الماء في العالم على تهدئة المخاوف بشأن سلامة البناء، بعدما بدأت أجزاء منه تنجرف في مياه نهر بيرل ريفر جنوبي البلاد.

وأوضحت الشركة الصينية المسؤولة عن بناء الجسر أن الكتل الخرسانية المعروفة باسم "دولوسي" رتبت عن قصد "بطريقة عشوائية" للتخفيف من الضغط على النفق تحت سطح النهر.فيما أرسلت إدارة الطرق السريعة في هونغ كونغ مديرها للطرق السريعة إلى مدينة تشوهاى للالتقاء بمسؤولي المشروع، وقالت إنها ستراقب أعمال الجسر لضمان "تلبية متطلبات الجودة ذات الصلة".

شابت عملية بناء الجسر عمليات تأخير وتجاوزات للميزانية واتهامات بالفساد ومقتل عدد من العمال، ما تسبب في تأخير موعد افتتاحه الذي كان مقررا في عام 2017.

كما أثيرت مخاوف حيال السلامة بعد اتهام 19 من عمال المختبرات بتزوير تقارير لاختبار الإسمنت، وسجن أحدهم في ديسمبر الماضي.

يذكر أن الجسر البالغ طوله 55 كلم، وبدأ بناؤه قبل 9 سنوات سيربط بين هونغ كونغ بمدينة زهوهاي جنوبي البر الصيني الرئيسي