اللاعب الذي احتل صدارة الدوري الانكليزي

جهينة نيوز:

توج النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر آذار بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين ويحددها تصويت الجمهور.

وأحرز صلاح 6 أهداف في الدوري المحلي في اذار الماضي، معززا تألقه المستمر على طول هذا الموسم.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحرز فيها صلاح (25 عاما) جائزة "لاعب الشهر"، بعد شهري تشرين الثاني 2017 وشباط 2018.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفا، فيما يترشح بقوة لجائزة أفضل لاعب في الدوري، التي سيتم الإعلان عنها نهاية هذا الموسم.