الكرملين: من الخاطئ الخروج باستنتاجات بشأن "الهجوم اليكماوي" في دوما دون التحقيق بالحادثة

الإثنين, 9 نيسان 2018 الساعة 15:28 | سياسة, محلي

الكرملين: من الخاطئ الخروج باستنتاجات بشأن

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع حول سوريا متوتر، لكن الكرملين يأمل باتباع الدول الأخرى نهج متوازن ورفض اتخاذ خطوات تودي إلى زعزعة الاستقرار.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين : " "الوضع متوتر حقاً، لقد سمعنا تصريحات بالتهديدات، لا يسعنا إلا أن نأمل في أن تتبع الدول الثالثة نهج متوازن والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا، الوضع هش بالفعل بما فيه الكفاية".

واوضح انه من الخاطئ والخطر الخروج باستنتاجات بشأن "الهجوم اليكماوي" في دوما دون التحقيق بالحادثة.


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