برلماني عراقي: الجامعة العربية وجهت دعوة إلى سوريا لحضور قمة الرياض!

جهينة نيوز

كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي عبد الباري زيباري, امس الأحد عن توجيه الجامعة العربية دعوة إلى سوريا لحضور القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض خلال الشهر الحالي, مشيرا إلى أن القمة ستبحث تسوية الملف السوري وإعادة عضوية سوريا الدائمة.

وقال زيباري في تصريح لـ "المعلومة" إن “جامعة الدول العربية وجهت دعوة إلى سوريا للمشاركة في القمة العربية المقامة في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر نيسان الحالي”، متوقعا أن “تلبي دمشق دعوة الجامعة وتحضر القمة”.

وأضاف أن “قمة الرياض ستبحث إعادة مقعد سوريا الدائم في الجامعة العربية، فضلا عن تسوية الملف السوري بالكامل وإنهاء الحرب الجارية منذ سبعة اعوام”، مؤكدا “دعم العراق لتوجهات إعادة سوريا إلى محيطها العربي وإنهاء الأزمة”.

وكانت صحف مصرية نقلت أمس عن رئيس البرلمان الاردني عاطف طراونة قوله بان عودة سورية الى مكانها في مؤسسة الجامعة العربية تكريس للوحدة وتجميع الصف العربي .

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، بحسب رأي اليوم، ان الطراونة اكد عدم جواز اقصاء دولة نتيجة لخلاف سياسي طارئ او نتيجة للحظة غضب عند بعض المسارات .

وصدر التصريح عن الطراونة على نحو مفاجئ وقد تم تكراره فيما لم يصدر بصفة رسمية عن الحكومة الاردنية .

وسبق للطروانة ان بحث هذا الامر كما علمت راي اليوم مع رئيس مجلس الشعب السوري .

وبعد تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل ايام في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، قال فيه ان الرئيس السوري بشار الاسد باق في السلطة، وجه لاحقا عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين رسالة الى سوريا وشعبها بارك فيها تحرير الغوطة الشرقية من الإرهابيين.

وكتب عبد الله بن محمد آل خليفة في حسابه على "تويتر": "مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية"، مضيفاً أن العلاقات والسفارات في سوريا سوف تعود تدريجياً في أقرب وقت وقد انتهى الفلم..!

المصدر : وكالة فارس