ارهابيو "داعش" حاولوا مهاجمة منطقتين بحمص عقب قصف مطار التيفور

جهيينة نيوز

حاول ارهابيو "داعش" التقدم اليوم الاثنين في اتجاه منطقتين بحمص وذلك عقب الاعتداء الاسرائيلي على مطار التيفور العسكري .

وأفادت قناة “الميادين” بأنه عقب قصف مطار التيفور قام مسلحو تنظيم “داعش” بمحاولات للتقدم في اتجاه منطقتي سبع بيار و”T 2″ بالبادية السورية.

ونقل عن مصدر سوري في وقت سابق سقوط شهداء وجرحى، لم يحدد عددهم، في القصف الذي استهدف فجر اليوم مطار "التيفور" فيما لم يؤكد البيت الأبيض والبنتاغون مشاركة القوات الأميركية في ضرب المطار .

وكانت قناة العالم الاخبارية تحدثت عن تحليق طائرات استطلاع الكيان الاسرائيلي في الأجواء القريبة من مطار تيفور تزامنا مع العدوان.