إصدار مميز من هاتف آيفون تصدره آبل اليوم

جهينة نيوز:

تطلق شركة آبل هاتفيها iPhone 8 و iPhone 8 Plus بلونيهما الأحمر االيوم الاثنين، وذلك بحسب موقع ماك رومرز المتخصص، وذكر الموقع إنه من المقرر أن تبدأ آبل في تلقي الطلبات المبدئية لمنتجها اليوم إلا أنه لن يتم شحنها حتى وقت لاحق من الشهر الجاري.

تأتي هذه الخطوة في إطار شراكتها مع مؤسسة ريد RED المتخصصة في مكافحة مرض الإيدز في ثماني دول أفريقية، وكانت آبل قد أصدرت من قبل هاتفيها آيفون 7 وآيفون 7 بلس بلونيهما الأحمر أيضاً وتوقفت عن إصدارهما في سبتمبر الماضي مع إطلاقها للإصدارات 8 و8 بلس وإكس.

يذكر أن التسريبات لم تُشر إلى الإصدار آيفون إكس، لذا من المتوقع ألا يكون ضمن الهواتف المرتقبة اليوم، وربما يرجع ذلك إلى أن الإصدار إكس له إطار من الستانلس ستيل الذي يصعب معالجته باللون الأحمر، على عكس الهاتفين آيفون 8 وآيفون 8 بلس المصنوعين من الألومنيوم.

وقدمت شركة التقنيات العملاقة خلال عام 2017 وحده ما يزيد عن 30 مليون دولار لدعم الصندوق الدولي الذي يهدف إلى مكافحة أمراض الإيدز والدرن والملاريا. وبوجه عام، قدمت الشركة ما يزيد عن 160 مليون دولار في جهود أخرى مشابهة ومنها تعاونها مع مؤسسة RED وإطلاق إصدارات خاصة حمراء من أجهزتها آيبود وآيباد وآيفون 7.