شمس الدين باشا: أرفض الصلح مع أحلام ولطيفة تدخلت للمصالحة

جهينة نيوز:

رفض الفنان شمس الدين باشا الصلح مع أحلام بعد تدخل الفنانة التونسية" لطيفة" من أجل المصالحة وصرح شمس لاذاعة تونسية أن" لطيفة" اتصلت به من اجل ان تصالحه مع احلام، وقال أنه يرفض الصلح معها وكما قالت هي لا للصلح هو ايضا يقول لا للصلح.

كما بين أن أحلام تسلقت على أكتافه لتحصل على الشهرة في تونس وأنه في تونس أكثر شهرة منها والشعب التونسي يعرف أغنية واحدة لها منذ عشرين عاما ولا يشرفه أن تأتيه الشهرة عن طريق أحلام التي قالت أن شمس حصل على شهرته في الخليج متسلقا على أكتافها

وسخر من وجود احلام على كرسي صابر الرباعي في برنامج "ذا فويس"، متسائلا اين ثقافة صابر الفنية من احلام التي لا تعرف شيئا، مشيرا الى ان صوتها متواضع

ورفض ان يقدم اعتذارا لها عما بدر منه، ولكن قدم اعتذار للشعب التونسي اذا كان انزعج من كلامه، وأكد انه استدعي للتحقيق معه بناء على دعوى احلام.

يذكر أن خلافهما جاء على خلفية هجوم شمس على أحلام بسبب المشتركة تونسية التي ادعت ان احلام رفضت انضمامها لبرنامج "ذا فويس" بسبب وزنها