تقرير: مفاجأة روسيا ستبني قاعدة عسكرية في هذه الدولة العربية قريباً

الإثنين, 9 نيسان 2018 الساعة 13:49 | سياسة, عالمي

تقرير: مفاجأة روسيا ستبني قاعدة عسكرية في هذه الدولة العربية قريباً

جهينة نيوز

أفاد تقرير نشرته دايركتور-4 عن إنتشار شائعات عن نيّة روسيا بناء قاعدة عسكرية في مدينة زيلا الصومالية لتقديم الخدمة لعدد من السفن الحربية الروسية لتكون نقطة إمداد للقوات البحرية الروسية.

و بحسب التقرير فإن مفاوضات بدأت مطلع العام 2017 خلال زيارة قام بها القنصل الروسي في جيبوتي يوري كوراشكوف الى الصومال, و أفاد التقرير انه تم الحديث أيضاً عن مطار بربرة الذي كانت تستعمله القوات السوفيتية ضمن اتفاق موقع سابقاً مع الرئيس الصومالي الأسبق محمد سياد بري.

و وفقا للتقرير فإنه من المتوقع بناء قاعدة عسكرية صغيرة تتسع لـ 500 جندي و خدمة مدمرتين و اربع فرقاطات و غواصتين , و مطار لست طائرات نقل عسكري و 15 مقاتلة.

و بحسب التقرير الذي تناقلته صحف افريقية فإن روسيا ستدعم الصومال و جيشه و تعترف بشرعيه السلطة و ستقيم إستثمارات في صناعه النفط و الغاز.


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