مقتل الذراع اليمنى لزعيم "داعش" في كركوك ومعلومات مهمة في حوزته!

جهينة نيوز

أعلنت مصادر أمنية عراقية أنها تمكنت من القضاء على "أبو وليد الشيشاني" الذراع اليمنى لزعيم تنظيم "داعش" بعد عمليات استخباراتية في كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصادر استخباراتية اليوم الاثنين أن القوات الأمنية قتلت "الذراع اليمنى" لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في أطراف محافظة كركوك، مؤكدة أن القوات عثرت بحوزته على وثائق وسجلات تتضمن معلومات "مهمة" عن أسماء لقيادات وعناصر التنظيم.

وأوضحت المصادر أن "القوات الأمنية استطاعت أن تقتل الذراع اليمنى للبغدادي الإرهابي المدعو أبو وليد الشيشاني في أطراف محافظة كركوك، وذلك إثر متابعة استخبارية دقيقة عن تواجده في منطقة صحراوية بأطراف مدينة كركوك بهدف التخطيط لشن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والقوات الأمنية داخل المدينة".

وأضافت المصادر، أن "مقتل الشيشاني المسؤول عن تنفيذ ووضع الخطط لشن العمليات الإرهابية في مدينة كركوك يعتبر بمثابة طلقة الرحمة على الخلايا الإرهابية النائمة في المحافظة، والتي تنتظر التوجيهات والتمويل منه، كما عثرت القوات الأمنية بحوزته على وثائق وسجلات تحوي معلومات مهمة عن أسماء لقيادات وعناصر تلك العصابات".