تربية السويداء تعلن أسماء الناجحين المقبولين للتعيين لوظائف الفئتين 4 و 5

الإثنين, 9 نيسان 2018 الساعة 13:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

تربية السويداء تعلن أسماء الناجحين المقبولين للتعيين لوظائف الفئتين 4 و 5

جهينة نيوز

أعلنت مديرية التربية بالسويداء أسماء الناجحين المقبولين للتعيين بصفة دائمة لوظائف من الفئتين الرابعة والخامسة وذلك بموجب الاختبار الذي أعلنت عنه أواخر العام الماضي.

وأوضح مدير التربية بالسويداء /هيثم نعيم/ اليوم أن الناجحين المقبولين للتعيين توزعوا بواقع /100/ ناجح وناجحة لوظيفة مستخدم من الفئة الخامسة و/10/ لوظيفة سائق من الفئة الرابعة و/2/ لوظيفة نجار و/2/ لوظيفة معلم تمديدات صحية من الفئة الرابعة.

يشار الى أن مديرية التربية بالسويداء أعلنت بتاريخ /29/10/2017/ عن اجراء اختبار لتعيين عاملين دائمين من الفئتين الرابعة والخامسة.

سانا


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