وزير دفاع الكيان الإسرائيلي: سلاحنا الجوي عاد للعمل في سوريا!

جهينة نيوز

قال وزير دفاع الكيان الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي عاد للعمل في سوريا" ما يدل على اعترافه بشكل رسمي بالعدوان الاسرائيلي اليوم على مطار التيفور في ريف حمص.

وفي تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال ليبرمان: "سلاح الجو الإسرائيلي عاد للعمل في سوريا مرة ثانية".

ويأتي تصريح "ليبرمان" عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" شنتا غارة جوية على مطار التيفور بريف حمص، وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.

كما طلبت روسيا، عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية، إيضاحات عاجلة من إسرائيل حول الضربات التي وجهتها فجر اليوم الاثنين، على مطار التيفور في سوريا.

فيما نقلت وكالة "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.