استقرار أسعار الذهب في الاسواق العالمية

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية مع ترقب المستثمرين للتطورات التي قد تحدث في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت رويترز أن المعدن الأصفر لم يسجل تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة حيث بقي عند 70ر1335 دولارا للأوقية/الاونصة/ فيما انخفض بنسبة 1ر0 بالمئة في التعاملات الآسيوية الفورية الى 83ر1331 دولارا للأوقية.

إلى ذلك قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة الى 38ر16 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 74ر916 دولارا للأوقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد يوم الخميس الماضي بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بينما قالت بكين إنها على أهبة الاستعداد للرد بشكل حازم على هذا الاجراء.