رئيس البرلمان الصومالي يقدم استقالته قبيل سحب الثقة منه

جهينة نيوز

أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري استقالته قبيل اقتراع على سحب الثقة منه في المجلس.

ونقلت رويترز عن النائب في البرلمان ظاهر امين قوله.. إن "جواري قرأ رسالة استقالته أمام البرلمان الذي كان مستعدا هذا الصباح لإجراء اقتراع على سحب الثقة منه" مشيرا الى أنه تم قبول الاستقالة بما يتفق

مع الدستور وهذا ما يعتبر نهاية لأزمة سياسية كانت متوقعة.

وكان بعض أعضاء البرلمان قدموا الشهر الماضي مشروع قرار إلى النائب الأول لرئيس البرلمان السيد عبدولي إبراهيم مدوبي بغرض سحب الثقة من رئيس البرلمان السيد محمد شيخ عثمان جواري وهو ما أدى إلى إثارة عاصفة سياسية داخل البرلمان الصومالي.