روسيا تطلب من "إسرائيل" توضيح أسباب ضربة مطار التيفور!

جهينة نيوز

طلبت روسيا عبر وزارتي الدفاع والخارجية، إيضاحات عاجلة من "إسرائيل" حول الضربات التي وجهتها فجر اليوم الاثنين، على مطار التيفور في سوريا.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف: "يجب أن نفهم ما الذي دفع إسرائيل للقيام بهذه الخطوة، ومن ربما ضغط عليها. وهل كان هذا قرار مستقل"، مضيفا: "روسيا على الأرجح طلبت من إسرائيل توضيح قرارها عبر قنوات الدفاع والخارجية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الغارة الجوية على مطار التيفور شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15". وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.

فيما نقلت وكالة "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.