القوات العراقية تتصدى لهجوم إرهابيين في الانبار

جهينة نيوز

قضت القوات العراقية على ثلاثة إرهابيين خلال هجوم لهم على قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار لموقع السومرية نيوز بأن “قوة أمنية اشتبكت صباح اليوم مع أربعة انتحاريين في منطقة حي العسكري بقضاء حديثة الذي يبعد 160 كيلومترا غرب مدينة الرمادي وتمكنت من القضاء على ثلاثة منهم”.

وأوضح المصدر أن الانتحاري الرابع فجر نفسه خلال الاشتباكات ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد القوى الأمنية وإصابة ستة آخرين بجروح مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى القضاء لتلقي العلاج.

إلى ذلك أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى إلقاء القبض على 8 إرهابيين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري إن مديرية الشرطة اعتقلت الإرهابيين في منطقة حي الصديق بعد ورود معلومات عن نشاطاتهم.