النفط يرتفع مجددا في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن هبطت بنحو 2 % يوم الجمعة الماضي بفعل مخاوف بشأن احتدام الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية.

وذكرت رويترز أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل 31ر62 دولارا اليوم بارتفاع 25 سنتا أو ما يعادل 4ر0 بالمئة عن التسوية السابقة فيما بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت42ر67

دولارا للبرميل بارتفاع 31 سنتا أو ما يعادل 5ر0 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة الماضي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ليشعل من جديد المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في

العالم الأمر الذي من شأنه الإضرار بالنمو العالمي.