استقالة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي

جهينة نيوز

اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ميشيل أنطون قدم استقالته من وظيفته.

ونقلت وكالات عن ساندرز قولها في بيان لها اليوم.. ان أنطون استقال بعد أن عمل كمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال فترة تجاوزت العام.

وتأتي استقالة أنطون من منصبه قبيل تسلم جون بولتون منصب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي والذي من المقرر أن يتولى مهامه رسميا غدا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقال في الاسبوع الماضي مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر وعين محله بولتون.