ماكرون وترامب يزعمان باستخدام سورية أسلحة كيماوية!

الإثنين, 9 نيسان 2018 الساعة 11:42 | سياسة, عالمي

ماكرون وترامب يزعمان باستخدام سورية أسلحة كيماوية!

جهينة نيوز

زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على أن "أسلحة كيماوية استخدمت في الغوطة الشرقية في 7 نيسان وأنهما سيعملان على تحديد المسؤول عن استخدامها".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الاثنين إن الرئيسين ”تبادلا المعلومات والتحليلات التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية“ وأضاف ”يجب تحديد جميع المسؤوليات في هذا الصدد بوضوح“.

وقال البيان أيضا إن "الزعيمين أصدرا التعليمات لفريقيهما بتنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي اليوم وسيناقش الزعيمان الأمر مرة أخرى خلال 48 ساعة".

رويترز


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