إبراهيموفيتش يتعرض لأول خسارة بالدوري الأمريكي

الإثنين, 9 نيسان 2018 الساعة 10:09 | رياضة, كرة القدم

إبراهيموفيتش يتعرض لأول خسارة بالدوري الأمريكي

جهينة نيوز

تعرض زلاتان إبراهيموفيتش لأول هزيمة مع فريقه لوس أنغليس غالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما خسر فريقه 2-صفر أمام سبورتنغ كانساس سيتي ليل امس الأحد.

ففي المباراة الثانية للمهاجم السويدي مع غالاكسي لم يتمكن من هز الشباك بعد نزوله بديلا في الدقيقة 62 عندما كان فريقه متأخرا بهدفين رغم أنه سدد خمس كرات نحو المرمى.

كان إبراهيموفيتش (36 عاما) القادم من مانشستر يونايتد الانكليزي الشهر الماضي سجل هدفين خلال 19 دقيقة في مشاركته الأولى مع غالاكسي وقاده للفوز 4-3 على جاره لوس أنغليس الأسبوع الماضي.

لكن غالاكسي تعرض للهزيمة بعدما اهتزت شباكه بهدفي دانييل سالوي وجوني راسل في الدقيقتين 56 و61 قبل نزول إبراهيموفيتش مباشرة.

ويملك غالاكسي سبع نقاط من خمس مباريات بالقسم الغربي بفارق ست نقاط خلف سبورتنغ كانساس سيتي المتصدر.


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