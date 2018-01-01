الصين تعاقب كوريا الشمالية بهذا القرار!؟

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين كجزء من تلبية متطلبات قرار مجلس الأمن الدولي، حظرت توريد بيونغ يانغ، المواد والتقنيات التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة التجارة في البيان: "كجزء من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2575، وفقا المادتين 16 و18 من "قانون التجارة الخارجية"، تم وقف تصدير المواد والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى جمهورية كوريا الشمالية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، فضلا عن المواد ذات الاستخدام المزدوج للأسلحة التقليدية".

وتقوم كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة بتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتجهيزها بالرؤوس الحربية النووية، مشيرة إلى التهديد المحتمل من جانب الولايات المتحدة.

ولم تتمكن عقوبات الأمم المتحدة في كل مرة من إجبار بيونغ يانغ على وقف نشاطها في مجال الصواريخ النووية.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت بيونغ يانغ، أن لديها الآن القدرة على القيام بضربات نووية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

سبوتنيك