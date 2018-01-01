البنتاغون: واشنطن لم تنفذ ضربات جوية لقواعد سورية!

جهينة نيوز

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إنه لا صحة لتقارير عن أي ضربات أمريكية لقواعد سورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، ردا على طلب للتعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة حقا قامت بتوجيه ضربة لسورية، "نحن على علم بالتقارير، ولكن لا يمكننا تأكيد أي شيء".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لهجوم معاد بالصواريخ على مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي واسقطت 8 صواريخ.

ونفى رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري يفتوشينكو، مزاعم تتهم القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة انسحاب "جيش الإسلام" من المدينة.

كما نفت الخارجية السورية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، واتهمت الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه".