واشنطن تنفي تنفيذها ضربات جوية على مواقع في سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تنفذ أي ضربات جوية ضد سوريا، وذلك بعد تعرض مطار "تيفور" العسكري السوري بريف حمص إلى قصف جوي فجر اليوم الاثنين.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة التقارير، التي تحدثت عن توجيه ضربات أمريكية لقواعد سورية​​​.

وقال البنتاغون في بيان "في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا.. لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".

و ذكر مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور وأسقطت 8 صواريخ.