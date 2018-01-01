وصول أول حافلة تقل عدداً من المختطفين المحررين من دوما إلى صالة الفيحاء بدمشق

جهينة نيوز

وصلت أول حافلة تقل عدداً من المختطفين المحررين من دوما إلى صالة الفيحاء بدمشق.

وكانت مصادر من داخل مدينة دوما بالغوطة الشرقية ذكرت أن حوالي 40 حافلة أصبحت جاهزة للخروج بعضها تقل مختطفين وبعضها الآخر تقل إرهابيين وعائلاتهم سيتوجهون إلى جرابلس.

وفيما يلي بعض أسماء المختطفين المحررين من مدينة #دوما في الغوطة الشرقية لدمشق: حنان سليمان، نهلى سليمان، منى خلوف، ريم رحمة، عبير العلي، ثناء الديب، مايا هيثم موسى، سونيا ابراهيم ديوب، مروى الصغير، سامر الصغير، عمر سيفو، عفاف محمد، ميراي سيفو، سليمان مرعي، وفاء علي حزولي، لينا برهوم، المقداد محمود، باسمة عبدالله، هناء بركات، رشا محمود، مهدي حسن، مادلين سيفو، ديانا ديوب، فراس ديوب، هبة ديوب، ديما ديوف، داليا ديوب، هبة شيخو، نزيهة ديب، ميمون مرعي، علي برهوم، حيدر ديب، بيسان حسن، ذوالفقار حسن، غنا علي برهوم، سمر فرحة، وسيمة تامر، سامر الصغير.

وأعلن مصدر رسمي في وقت سابق اليوم أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل إرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” إلى جرابلس خلال 48 ساعة.