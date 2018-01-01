أبراج يوم الأثنين 2018/4/9 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٩/ ٤: لا يخاف المسؤولية يتحمل أي شيء في سبيل الوصول لغاياته، سره يتاثر بالعدد موهبته كبيرة بسهولة التزود بالعلم، ظريف مقبول لدى الناس،عنده روح الشباب، غني، شجاع، متكيف مع السلطة والناس والتقاليد، خططه طويلة الاجل استقلالي، دائما اجواؤه عذبة، يحتاج للطمأنينة والاستقرار، تحديات وقلق بشأن وضع مادي تمر بفترة من الانزعاج، ينتهي النصف الثاني من السنة والاوضاع تكون جيدة على مدار الاذهر المقبلة من النصف الثاني، عام التغييرات بشيء من الصبر والفرصة متاحة للبعض تغيير مكان اقامة نحو الافضل فرصة للترقيات.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يوم جيد لتشارك الاصدقاء، تحقق نجاح وتطرح وعود، تخلص من الروتين، يلعب الاصدقاء دورا بخياراتك فتحتار اين تذهب، تلتتقي بصديق لم تره من فترة، تتكلم عن اشياء من الماضي، توقع دعوة صديق فاليوم لتلبية الدعوات والاختلاط بالناس، تناقش موضوع خاص باصدقاء

الثور: تفكر بالتنقل وتنجز اعمال مهمة وتشعر بحاجة للتحرك ونبش الماضي وخاصة ان الزهرة عندك تمارس سحرك لكن اليوم تحمل لك بعض المتاعب وحمل ثقيل او واجب لا تتوقعه، حافظ على حذرك كن متروي، انت سيد نفسك لكن لا يمنع من امشورة ذوي الاختصاص وخاصة اليوم يوجد تغيير على طبيعة عملك او مسؤولين يقدرون جهودك، قدم افضل ماعندك مضطر ان تحافظ على مصلحتك

الجوزاء: تنشط في السفر والاتصالات البعيدة مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان لا تستسلم ثابر حتى تصل لهدفك، يوم جيد ترتفع حظوظك وتقوم برحلة تشارك باحتفال تناقش موضوع تستقبل زوار، نجاح مالي كن متيقظ يوم جيد للمسافات القريبة والبعيدة والمطالعة

السرطان: يوم للتغييرات، يحمل لك نهارك بعض المعلومات حول استثمارات او عمليات مالية، ركز على شؤونك المالية، امور مالية مشتركة وفرصة متاحة لمكسب مادي مصدره شراكة او تعويض، ناقش مواضيع تمويل او قرض، تعيش امتحانات، عالج شؤونك الادارية بدقة وخاصة الاستشفائية والمالية، شيء جديد يغمرك بالسعادة من محيطك، عنوان نهارك مال عن طريق شراكة وقضايا ملحة

الاسد: تركيزك على الشراكة بوسعك توقيع عقد او اتمام خطبة او زواج تأثيرات سلبية تعمل لك متاعب، لا ترتجل مواقف وتجنب الانتقادات بعملك، تاجيل وتاخير بعملك، سوء تفاهم مع شريك عاطفي او ممول ابتعد عن الساحة حتى تتوضح بعض القضايا حتى يحضر الجواب الشافي، انتبه من مشادة كلامية بينك احد الاصدقاء

العذراء: يبدو العمل صعب وتشعر بالتعب، تجد تعاونا من الزملاء، تمارس نشاط بدني للمحافظة على لياقتك، تذهب باكرا الى عملك، لا تلهو، نظم وقتك لا تقصر، مشاريعك تتحقق بمساعدة اصدقاء او اشخاص ذوي نفوذ، انه العمل المهم واضبط كل خطواتك

الميزان: نهارك جيد، لقاء انجاز خبر جيد او اتصال مهم يطلب منك موعد، يبدو من خلال اتصالك انك ستوسع اسواقك او تجد من يدير شؤونك، فرصة مميزة وطارئة ربح غير منتظر، للبعض اعمال ديكورات والبعض معالجة شؤون طارئة، تنفيذ مشروع طال انتظاره، فرصة استثنائية ورائعة للبعض

العقرب: كن متوازنا بعملك وواجباتك العائلية، تفكر كثيرا بالعائلة والتفاهم وتعزيز العلاقات، تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها لا تفقد توازنك، تقلق بشان صحة افراد العائلة، مسالة شخصية او تصليحات او ترميمات او حلاف في المنزل

القوس: يوم صاخب تنشط بسفر واتصال تعزز علاقتك مع اخوة وجيران، تستوعب الظروف تواصل بناء مع الاخرين، نشاطك ذهني والمنافسة قوية، كن صبور ومتفهم لمحيطك ارباح مادية عن طريق مال قديم او جمعيات، يوم للحركة والتواصل كن راضيا

الجدي: ارتكاب اخطاء بالعمل ونفقات كثيرة، ربح مفاجئ ويكون عندك استفسار، تحكي بموضوع مالي، تحالفات مستجدات، اعد حساباتك المالية، طلاقة لسانك هي جواز المرور للقلوب، فرصة لمكسب مالي من عمل او نقاش عقود او معاملات ادارية، دقق بالتفاصيل وترغب بمساعدة احد ما او تقوم بمبادلة خبرة، جائزة او هدية وتركيز على امر مالي

الدلو: الحماسة موجودة والقمر ببرجك، شعبيتك تتصاعد، تنجز وتطور ولا تهمل، تكون مكرر محاولات سابقة، الحظ ببتسم لك وتستعيد موقعك وتتحمس لبدء مشروع طال انتظاره، زرع جماسة تصوب العلاقات تحسم امرك،تغير نظرتك للحياة

الحوت: تعب وملل يسيطر عليك، اخلد للراحة وحاول انجاز ما بوسعك من عمل عاجل، سوء تفاهم يسود بينك وبين الاخرين، وتيرتك تخف وتشعر بالتاخير بالمعاملات، ابتعد عن الاجواء الصاخبة، فترة سلبية نقاشك فيه جدال راجع حسابات انتبه للعمليات التجارية، نهار بطيء لا تعرض عضلاتك، عرقلة وتأجيل بسبب دخول القمر لبرج الدلو