إجتماعين لمجلس الأمن أحدهما بطلب روسي لبحث تهديد السلم العالمي

جهينة نيوز

أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعين له، الاثنين، أحدهما بمبادرة من روسيا، بعد تقارير عن هجوم كيميائي بمدينة دوما السورية.

وتابع سترجيجوفسكي، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن موضوع الاجتماع الذي بادرت موسكو إلى عقده هو "تهديد السلام العالمي". وأشار أنه سيُعقد في الساعة الثالثة نهارا (22:00 بتوقيت موسكو)، وسيليه الاجتماع الثاني.

و أعلنت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 9 من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي طلبت عقد جلسة عاجلة للمجلس حول الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية.

و يذكر أن الناتو يستعمل حجج الكيماوي لتبرير حروب عسكرية كما حدث في العراق حين قامت بريطانيا و الولايات المتحدة بفبركة وجود سلاح كيماوي في حين روسيا تصر على وضع حد لتهديد الامن العالمي من قبل الناتو.